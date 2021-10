An den Versuchen nahmen rund 30.000 Erwachsene und Senioren teil, sie wurden auf den Philippinen, in Brasilien, Kolumbien, Südafrika und in Belgien durchgeführt. Gegen die vor allem in Kolumbien zirkulierende Mu-Variante sei die Impfung noch zu 59 Prozent wirksam gewesen. Diese Mutation des Virus zeigte damit die stärkste Resistenz gegen den Impfstoff. Insgesamt habe der Impfstoff zu 67 Prozent gegen jegliche (also auch asymptomatische) Coronainfektionen mit allen Varianten geschützt.