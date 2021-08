Trotz Deltavariante bieten Impfungen immer noch einen hohen Schutz gegen schwere Verläufe.

Geimpfte können die Deltavariante kurzzeitig verbreiten, Masken bleiben daher sinnvoll.

Das Immunsystem ist komplex und Antikörper sind nur ein Teil, der gegen gefährliche Viren wie Sars-CoV-2 schützt. Allerdings sind sie im Vergleich zu T- oder B-Zellen relativ leicht zu bestimmen. Und da zeigen Untersuchungen immer wieder: Etwa sechs Monate nach der Impfung sinken die Antikörperspiegel langsam ab. Doch was bedeutet das genau und sind die Folgen für alle Geimpften gleich? Wird irgendwann eine dritte Impfdosis notwendig und falls ja, für wen? Darüber debattieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Monaten.

Nach wie vor gesucht: Wie viele Antikörper braucht man, um geschützt zu sein?

Gesucht wird ein Korrelat, also ein Schwellenwert, unterhalb dem jemand zu wenig Antikörper hat und wieder an Covid-19 erkranken kann. Leif Erik Sander ist allerdings nicht sicher, ob ein solcher Wert jemals genau bestimmt werden kann. Zu komplex ist das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Teilen des Immunsystems, zu unterschiedlich könnten solche Werte daher zwischen verschiedenen Patienten ausfallen, sagt der Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung der Berliner Charité bei einem Pressebriefing des deutschen Sciencemediacenters.

Für andere Teile der Immunantwort, etwa T-Zellen, die von Viren befallene Zellen direkt zerstören, oder für B-Zellen, die auch lange nach einer Infektion oder Impfung noch neue Antikörper bilden können, ist zwar bekannt, dass sie länger bestehen bleiben. So entsteht ein immunologisches Gedächtnis, wie Maike Hofmann, Arbeitsgruppenleiterin an der Klinik für Innere Medizin II am Universitätsklinikum Freiburg auf Basis ihrer Forschung feststellt. "Wir können sehen, dass sich Zellen ausbilden, die klassische Gedächtniszellcharakteristika haben, also neue Abwehrzellen bilden, wenn neue Antigene kommen." Doch die entsprechenden Analyseverfahren sind zu kompliziert, als dass jeder Geimpfte einzeln darauf untersucht werden könnte, wie gut der Schutz noch ist.

Booster Impfung nach sechs Monaten für Hochrisikogruppen

Zwar stecken sich Geimpfte durch die Deltavariante des Coronavirus wieder häufiger mit Sars-CoV-2 an, schwere Erkrankungen sind in dieser Gruppe aber nach wie vor extrem selten. Die wichtige Frage sei hier vor allem, welche Gruppen von solchen Durchbruchsinfektionen stark gefährdet würden. Schon jetzt sei klar, bestimmte Gruppen – etwa Menschen mit Spenderorganen, die Medikamente gegen die eigene Immunantwort nehmen, aber auch viele Hochbetagte – hatten schon bei den Impfstofftests schlechtere Immunantworten.

Masken tragen bleibt sinnvoll

Dahlke selbst hat mit ihrer Forschungsgruppe schon an einem Impfstoff gegen das MERS-Coronavirus geforscht und daher Erfahrungen mit der Entwicklung der Immunität. So sei etwa bei T-Zellen klar, dass die bislang gegen alle Varianten des Sars-Coronavirus-2 aktiv seien, also von den Mutationen am Spikeprotein weniger betroffen sind als Antikörper. Insofern stelle sich die Frage, ob die laufenden Anpassungen der Impfstoffe an die neuen Virusvarianten wirklich notwendig seien. "Vielleicht reichen einfach weitere Impfdosen mit den Impfstoffen, die wir bereits haben", schlägt sie vor.