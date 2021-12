Beim Atemwiderstand verringerten sich die Werte durch die Simulation zwar auch, dies sei aber laut Schwarzbauer kein Problem, weil die Schutzwirkung weiter gegeben sei. Bei einem Modell lag der Wert für den Atemwiderstand schon im fabrikneuen Zustand über der zulässigen Grenze, was bei starker körperlicher Belastung oder für ältere Personen problematisch werden könnte. Bei einer weiteren Maske war dies nach der Simulation der Fall.



Insgesamt bewertet Schwarzbauer das Ergebnis der Untersuchung dennoch positiv: "Wird eine FFP2-Maske nur für wenige Stunden am Tag bei moderater körperlicher Aktivität getragen, dann sehe ich hinsichtlich der Schutzwirkung und des Atemkomforts kein Problem, wenn diese Maske an mehreren Tagen wiederverwendet wird." Wichtig sei dabei aber, die Maske nach dem Tragen nicht einfach in die Hose zu stecken, sondern sie zum Trocknen aufzuhängen.