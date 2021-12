Noch deutlicher fielen die Unterschiede in der zweiten Unterstudie "Kurzer Abstand versus langer Abstand" aus. Hier wählten die Forscher die Blutproben nach dem Abstand zur Erstimpfung aus. Seit dieser mussten zwischen 170 und 190 Tagen vergangen sein, also etwa sechs Monate. Auch hier stellten die Forscher demografisch vergleichbare Gruppen zusammen, die sich nur in Bezug auf den Impfabstand unterschieden.