Kinder zwischen 5 und 14 Jahren sind derzeit am häufigsten von Covid-19 betroffen. Stand erster Dezember erkrankte eines von 100 Kindern jede Woche. Bereits im Sommer hatten viele Wissenschaftler und Elternvertreter vor diesem Szenario gewarnt und bessere Hygienemaßnahmen für die Schulen gefordert, unter anderem effektivere Lüftungskonzepte. Zwischenergebnisse einer umfangreichen Studie zur Luftqualität im Klassenzimmer zeigen jetzt: Das funktioniert leider viel zu selten.

Umweltbundesamt: Klassenzimmer alle 20 Minuten stoßlüften

Ein Team von Forschern der Hochschule München, der TU sowie der LMU München und des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz haben laut einer aktuellen Mitteilung in den vergangenen Monaten 233 Klassenzimmer in 52 Schulen im Großraum München und der Stadt Mainz untersucht und dabei Daten von über 700 Unterrichtstagen gesammelt. Unter anderem interessierten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die CO2-Konzentrationen in der Luft. Diese sahen sie als Indikator für die Menge ausgeatmeter Atemluft und damit auch als Hinweis auf die Ansammlung von Virenpartikeln, wenn jemand in der Klasse gerade ansteckend ist.

Das Umweltbundesamt empfiehlt in der Pandemie, Klassenzimmer alle 20 Minuten stoßzulüften. Dadurch solle die CO2 Konzentration einen Grenzwert von 1000 ppm nicht überschreiten. Laut den jetzt erhobenen Daten gelang das aber in weniger als acht Prozent der Klassenzimmer. In der Regel wurde lediglich nach einer Stunde und während der Pausen gelüftet.

Fensterlüften: Grenzwertüberschreitung an jedem vierten Unterrichtstag

Gab es in einem Klassenzimmer nur die klassische Fensterlüftung, wurde der Grenzwert von 1000 ppm an 25,3 Prozent der Unterrichtstage überschritten. Selbst wenn der Lehrer eine sogenannte CO2-Ampel hatte, also ein Messgerät, das ihm den aktuellen CO2-Wert in der Raumluft anzeigte, wurde der Grenzwert immer noch an 22,4 Prozent der Unterrichtstage überschritten. Überraschenderweise allerdings wurde dieser Wert kaum verbessert, wenn eine Schule über eine sogenannte raumlufttechnische Anlage verfügte, also eine Klimaanlage oder ein anderes gebäudeweites Belüftungssystem. Auch hier wurde der Grenzwert an 22,8 Prozent der Unterrichtstage überschritten. "Dieses Ergebnis ist schon erstaunlich, denn RLT-Anlagen gelten weitläufig als Goldstandard bei der Belüftung von Innenräumen", sagt Christian Schwarzbauer von der Hochschule München.

Viele Anlagen seien für den Betrieb in Coronazeiten offenbar nicht richtig eingestellt worden. Auch fielen sie mitunter mehrtägig aus. In einer Klasse beobachteten die Forscher einen Anstieg der CO2-Konzentration auf über 4700 ppm. "Vermutlich wird ein Ausfall nicht immer sofort von der Lehrkraft bemerkt, weil diese Anlagen in der Regel sehr leise laufen. Man verlässt sich auf die Anlage, die Fenster bleiben geschlossen. Die CO2-Konzentration und damit auch die Aerosol-Konzentration steigen dann schnell auf hohe Werte und das Infektionsrisiko ist damit stark erhöht", so Schwarzbauer.

Dezentrale Lüftungsanlagen bringen das beste Ergebnis

Noch schlechter waren die CO2-Werte lediglich, wenn ein mobiler Luftreiniger in einer Klasse aufgestellt wurde, denn dann verzichteten viele Lehrer offenbar auf das Lüften. Hier wurde der Grenzwert an 34,2 Prozent der Unterrichtstage überschritten. Schwarzbauer warnte: Die Geräte könnten zwar Viren aus der Luft entfernen, nicht jedoch das Lüften ersetzen. "Dauerhaft erhöhte CO2-Konzentrationen haben einen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden und die kognitive Leistungsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen."