Denn während Menschen innerhalb von 30 Minuten üblicherweise mehrere Millionen Aerosole ausatmen, seien vergleichsweise wenige Virusteile enthalten, schreiben die Autoren im Fachmagazin Science. Sie verglichen dazu Daten einer Studie, die Virenpartikel in Proben ausgeatmeter Luft untersucht hatte. Rhinoviren, Verursacher des gewöhnlichen Schnupfens kamen mit Abstand am häufigsten vor. Es folgten Humane Coronaviren (HCoV) und schließlich Influenzaviren. Sei in einer Umgebung die Virenlast gering – etwa in gut durchlüfteten Räumen oder Plätzen im Freien – dann reichten einfache Masken aus. Nur dort, wo die Virenlast hoch sei, beispielsweise in engen Räumen mit vielen Infizierten, die nicht besonders abgeschirmt seien, sei eine FFFP2 oder N95 Maske notwendig.