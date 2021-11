Nicht nur in Sachsen zögern viele Menschen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Auch in den USA ist die Impfquote mit 58 Prozent bei vollständigen Impfungen zu niedrig, um die Pandemie wirklich unter Kontrolle zu bekommen. Epidemiologen befürchten deshalb, dass in den USA nun eine tödliche fünfte Welle droht.