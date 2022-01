Das RKI zählt nur Fälle, bei denen der Impfstatus klar ist, also übermittelt wurde. Es gibt also eine Dunkelziffer. Aber die dürfte nicht so groß sein, dass sie die Statistik stark verfälscht. Bei 86 Prozent aller symptomatischen Fälle sei der Impfstatus bislang (Februar 2021 bis Mitte Januar 2022) bekannt gewesen, schreibt das RKI im Wochenbericht vom 20. Januar 2022. Wie hoch diese Quote bei Hospitalisierungsfällen, Fällen auf Intensivstation und Todesfällen ist, wird nicht angegeben. Aber in allen Rubriken ist die absolute Zahl der Fälle mit klarem Impfstatus groß genug, dass man mindestens von einer Art guter Stichprobenmenge ausgehen kann, deren prozentuale Werte man wohl auch auf die Gesamtheit aller Fälle hochrechnen kann.