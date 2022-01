Zu den aktuellen Corona-Zahlen (am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut deutschlandweit bei 258,6) erklärte Prof. Schuppert, dass man mit einer erheblichen Dunkelziffer rechnen müsse. Denn wegen der Weihnachtsfeiertage gebe es einen größeren Meldeverzug. Immerhin seien die relativ guten deutschen Zahlen im Vergleich zu den Nachbarländern wie Dänemark aber nicht nur darauf zurückzuführen, sondern auch darauf, dass die Omikron-Welle bei uns noch nicht so stark sei. In einigen nördlichen Bundesländern dominiert die Variante allerdings schon, die Bundesregierung erwartet ein ähnliche Entwicklung in Kürze für den Rest des Landes.



Der Grund dafür ist die höhere Infektiosität dieser Variante, die auch zu mehr Impfdurchbrüchen führt. Laut Andreas Schuppert hätten zweifach Geimpfte nur noch einen 25-prozentigen Impfschutz, bei Geboosterten liege dieser Wert bei 75 Prozent. Mittelfristig könnten wir so eine ähnliche Inzidenz wie Dänemark bekommen, die dort derzeit bei über 2.000 liegt. Das Problem in Deutschland: die Impfquote ist hier mit 71,4 Prozent deutlich geringer als beim nördlichen Nachbarn (82,8 Prozent). Denn zumindest gegen schwere Verläufe helfe die Impfung auch bei der Omikron-Variante immer noch sehr gut, so der Experte.