Impfungen: Anfang Juli könnte die Pandemie vorüber sein

Und wo liegen wir jetzt? Das RKI hat hier keine aktuellen Zahlen, rechnet aber vor: 21,6 Prozent der Deutschen haben die erste Impfung, 6,9 bereits die zweite. Nehmen wir die 6,9 Prozent und addieren die Quote der natürlichen Infektionen, also der Menschen, die eine Covid-19 durchgemacht haben.

Hier gibt es mehrere Schwierigkeiten: Einerseits ist nicht ganz klar, wie viel Immunität eine durchgemachte Infektion vermittelt. Und es ist nicht klar, wie viele Menschen erkrankt waren. Die laufenden Antikörperstudien seien laut RKI nicht alle so aussagekräftig, dass sie für einen Bundesdurchschnitt herhalten könnten. Nehmen wir also die Zahl der Genesenen, also derjenigen mit bestätigter Infektion und bestätigter Genesung. Das sind etwa 3 Millionen in Deutschland, entspricht also einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von etwa 3,6 Prozent.