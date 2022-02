Jetzt aber zeigen zwei neue Studien: Die Prüfung und Korrektur der Studienmanuskripte im Peer-Review-Verfahren führt meist zu eher kleinen Veränderungen in der später in Fachjournalen veröffentlichten Version. Im Fachjournal PLOS Biology berichten zwei Forscherteams vom Vergleich der auf den Servern bioRxiv und medRxiv veröffentlichten Preprints mit den späteren Publikationen.

Forschende um Jonathon Coates von der Queen Mary Universität London und David Nicholson von der Universität von Pensylvania in den USA haben zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt. Coates und sein Team verglichen rund 180 Preprint-Manuskripte händisch mit den später in Journalen veröffentlichen Versionen. Sie konzentrierten sich dabei auf Studien, die in den ersten vier Monaten von 2020, also zu Beginn der Pandemie, erschienen waren. 83 Prozent der Studien zu Covid-19 und 93 Prozent der Studien zu anderen Themen hätten demnach keine Veränderung zwischen dem Preprint und der final veröffentlichten Version gezeigt, so die Forscher.