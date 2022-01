Nasenabstriche bei Kleinkindern sind schwierig. Diese Erfahrung haben nicht nur viele Eltern schon gemacht, sondern auch die Autorinnen und Autoren einer Studie, die wochenlang in mehreren Kitas in Würzburg Abstriche, Speichelproben und vor allem Daten gesammelt haben. Herausgekommen ist die Erkenntnis, dass Kitas wahrscheinlich kaum Pandemie-Beschleuniger sind, wenn es dort ein sinnvolles und effektives Schnelltest-Konzept gibt.

Aber was ist sinnvoll und effektiv? Zuerst geht es da um die Akzeptanz der Tests. Von allen 954 in Frage kommenden Personen (Kinder, betreuende Erwachsene, Haushaltsmitglieder) erklärten sich 592 (62 Prozent) zu regelmäßigen Testungen bereit.

Die Teilnehmer wurden in vier Gruppen eingeteilt. In der ersten gab es zwei Nasenabstriche pro Woche, in der zweiten einen Nasenabstrich, in der dritten machten die Teilnehmer zweimal pro Woche einen Speicheltest zu Hause, und in der vierten wurden die Tester nur bei Symptomen aktiv, mit einem Rachenabstrich.