Hat unser Immunsystem einen Krankheitserreger erfolgreich bekämpft, dann schüttet es den Botenstoff TGFβ (Transforming Growth Factor Beta) aus. Der sorgt in unserem Körper unter anderem dafür, die Immunreaktion wieder herunterzufahren. Patienten, die einen schweren Covid-19-Verlauf haben, schütten TGFβ aber offenbar zu früh aus. Dadurch kann das Virus zunächst nicht richtig bekämpft werden, breitet sich weiter aus und richtet die typischen Schäden an. Diesen Mechanismus haben Forscher der Berliner Charité und des Leibniz-Instituts DRFZ entdeckt und jetzt in einer neuen Studie im Magazin "nature" beschrieben. Der Ablauf sei zugleich offenbar besonderes Merkmal einer Covid-19 und trete nicht bei durch andere Erreger ausgelösten Lungenentzündungen auf, schreibt das Forscherteam um Mario Witkowski.