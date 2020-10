Hübner glaubt daher, dass der Wert vor allem für die Fachwissenschaftler interessant ist, in der öffentlichen Diskussion aber mehr Verwirrung gestiftet hat. Dafür hat er auch noch ein zweites Argument. „Das ist etwa so wie Autofahren, wenn man die ganze Zeit in den Rückspiegel guckt. Denn der R-Wert ist immer etwas, was nach hinten gerichtet ist und schaut, was in den letzten Tagen passiert ist, aber wenig darüber aussagt, was in Zukunft passiert.“