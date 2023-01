Eine erste Reaktion besteht in der Empfehlung einer Testpflicht für Reisende aus China in der Europäischen Union. Darauf einigten sich die Gesundheitsexperten der EU-Mitgliedstaaten auf ihrem Treffen am Mittwochabend (04.01.2022). Demnach sollten Menschen, die aus China in die EU einreisen, einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein soll – verbindlich ist diese Regelung aber nicht. Deutschland wird sie aber einführen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag mit. Die deutsche Einreiseverordnung werde kurzfristig verändert, Reisende aus China benötigten künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigenschnelltest, sagte der SPD-Politiker. Dazu kommt eine Empfehlung für Reisende, auf Flügen von und nach China Masken zu tragen. Während Johannes Nießen, der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, eine EU-weite Testpflicht gefordert hatte, sehen andere Experten eine solche Vorschrift als nicht zielführend an.



Und was ist mit der Entstehung von neuen Sars-CoV-2-Varianten? "Es ist möglich, dass etwas Neues entstehen könnte, da die chinesische Bevölkerung so groß ist", sagt George Gao dazu dem Fachjournal "Science". Der Wissenschaftler, bis Juli 2022 Leiter der chinesischen Seuchenschutzbehörde, betont, dass bisher keine neuen Varianten identifiziert worden seien – noch nicht. Bei einer lückenlosen Sequenzierung, wie sie in Europa bisher durchgeführt wurde, sei dies aber wohl nur eine Frage der Zeit. Um möglicherweise gefährlichere Varianten entdecken zu können, sei aber vor allem ein dichteres Monitoring in China sowie eine bessere Zusammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen aus anderen Teilen der Welt unabdingbar.