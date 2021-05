Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf berichtet auf Nachfrage der Nachrichtenagentur dpa von einer Zunahme dramatischer Fälle von erkrankten Schwangeren. So habe es seit Jahresbeginn sieben Fälle von Hochschwangeren gegeben, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden mussten. Alle Frauen seien um die 30 Jahre alt gewesen, hätten zuvor keine Vorerkrankungen gehabt und sich möglicherweise bei ihren älteren Kindern angesteckt. Der Virologe und Epidemiologe Alexander Kekulé forderte im MDR Podcast daher, Schwangere müssten dringend als Covid-Risikogruppe eingestuft werden.

Umgekehrt zeigen Beobachtungsstudien bei geimpften Schwangeren bislang keine Hinweise auf Komplikationen durch die Impfstoffe. Laut den Frauenärzten seien bei 4700 geimpften schwangeren Frauen in den USA keine Hinweise auf vermehrte Komplikationen wie Frühgeburt, Fehlbildungen oder Wachstumseinschränkungen bei den Säuglingen gefunden worden. Andere Forscher werteten Daten aus der V-Safe-App aus, mit der Geimpfte in den USA Komplikationen nach der Impfung melden können. Hier seien bei 35.000 schwangeren Geimpften, keine statistischen Unterschiede hinsichtlich Früh- oder Fehlgeburten entdeckt worden, berichten sie im New England Journal of Medicine.