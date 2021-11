Werden sie direkt nach ihrem Impfstatus befragt, neigen viele Ungeimpfte dazu, eine falsche Antwort zu geben. Weil es sozial erwünscht ist, sagen sie dann, sie seien mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft, obwohl das nicht zutrifft. Impfquoten, die mit Hilfe von Umfragen errechnet wurden, überschätzen deshalb wohl den Anteil geimpfter Personen in der Bevölkerung. Das ist ein Ergebnis einer noch nicht veröffentlichten sozialwissenschaftlichen Studie der TU Chemnitz und der Universität Konstanz.

Unter der Leitung des Chemnitzer Soziologen Jochen Mayerl und seines Konstanzer Kollegen Felix Wolter hatten Forscher im September insgesamt 7.530 repräsentativ ausgewählte Personen mit Internetzugang befragt. Ein Teil der Gruppe sollte direkt beantworten, ob sie mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft waren. Der andere Teil lieferte diese Antwort auf dem Umweg der speziellen Fragetechnik "Item-Count". Dabei wird die Frage nach dem Impfstatus einem Teil der Befragten zusammen mit weiteren unverfänglichen Fragen in einem Block gestellt. Diese Befragten sollen dann die Zahl der Ja-Antworten auf den ganzen Block angeben. So bleibt die Antwort auf die Frage nach dem Impfstatus anonym. Ein anderer Gruppenteil bekommt den gleichen Frageblock, allerdings ohne die Frage nach dem Impfstatus. Vergleicht man nun die Antworten beider Gruppen, lässt sich die Quote der ehrlichen Antworten nach dem Impfstatus ermitteln.