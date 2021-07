Forscher aus dem Entwicklungsteam des Astrazeneca-Impfstoffs haben erstmals Daten veröffentlicht, die zeigen sollen, welche Level an Antikörpern mit einem Schutz vor einer symptomatischen Infektion korrelieren. Damit ließen sich wichtige Fragen zur Wirksamkeit der Impfung beantworten: Wann ist ein mit Astrazeneca Geimpfter sicher vor Sars-CoV-2 geschützt, beziehungsweise wann ist die Gefahr einer Ansteckung mit Symptomen wieder größer? Die Forscher um Marryn Voysey und Andrew Pollard von der Universität Oxford haben die Ergebnisse vorab als Preprint-Studie veröffentlicht. Eine Begutachtung und kritische Einordnung der Werte steht also noch aus.

Als neutralisierend werden Antikörper bezeichnet, wenn sie bei Labortests in der Lage sind, die Infektion von Zellen mit dem Virus vollständig zu verhindern. Das passiert dann, wenn sie beispielsweise die Stelle des Virus blockieren, mit der es an der Wirtszelle andocken will.

Die in der Studie vorgestellten Cut-Off-Werte, also die Schwelle zwischen Schutz und keinem Schutz, müssten aber noch gründlich geprüft werden, schreiben Forscher, die nicht an der Studie beteiligt waren. David Goldblatt, Impfstoffforscher am Universitätscollege in London, zweifelt auch daran, ob die vom Uni-Oxford-Team ausgemachten Schwellen auch für andere Impfstoffe gelten. "Wir brauchen diese Werte nicht nur für einen Impfstoff oder einen bestimmten Typ von Impfstoff, sondern für alle möglichen Hersteller und verschiedene Plattformen", sagte er dem Magazin nature.