Eine der größten Sorgen der vergangenen Monate lautete: Können neue Mutationen des Sars-Coronavirus-2 möglicherweise den durch Impfung oder durchgemachte Infektion gebildeten Antikörpern entgehen? Kann das Virus also resistent werden, die Impfungen unwirksam machen? Die größte Gefahr geht hier laut den meisten Forschern von den Varianten B.1.351 und P.1 aus, die offenbar für einige Zweitinfektionen in Südafrika und Brasilien gesorgt haben. Neue Daten aus Quatar geben jetzt aber Anlass zur Entwarnung in Bezug auf den mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer. In dem arabischen Land, wo die B.1.351 Variante stark verbreitet ist, hat die Impfung zu 75 Prozent vor der Ansteckung und zu über 97 Prozent von einem schweren Verlauf geschützt.

Infektionen trotz Impfung vor allem nach Erstimpfungen

Wissenschaftler aus Quatar haben gerade im renommierten New England Journal of Medicine Daten aus der laufenden Impfkampagne veröffentlicht. In dem Land mit 2,8 Millionen Einwohnern hatten zwischen dem 21. Dezember und dem 31. März rund 386.000 Menschen eine erste und 265.000 Menschen bereits eine zweite Dosis des mRNA-Impfstoffs "Comirnaty" von Biontech/Pfizer erhalten. Zugleich zeigten Daten aus Genomsequenzierungen der Viren, dass sich die hochansteckende B.1.1.7 und die teilweise Immunresistente B.1.351 Varianten stark ausbreiteten. Zwischen dem 23. Februar und dem 18. März gingen 44,5 Prozent der Infektionen auf B.1.1.7 Viren zurück und sogar 50 Prozent auf die B.1.351 Mutationen.

Bei der Analyse der Daten zeigte sich: Geimpfte, deren zweite Impfung mindestens 14 Tage zurücklag, waren zu 89,5 Prozent gegen eine Infektion mit B.1.1.7 und noch zu 75 Prozent gegen eine Infektion mit B.1.351 geschützt. Damit war der Schutz gegen die Immunflucht-Variante zwar ein bisschen geringer. Allerdings lag der Schutz vor schweren bis tödlichen Verläufen durch beide Varianten sogar bei 97,4 Prozent. Die Effektivität der Impfung war damit in Quatar etwas niedriger, als noch bei den klinischen Tests oder beim Einsatz in den USA und Israel. Allerdings liefert Quatar nun zum ersten Mal Daten aus einem Land, in dem B.1.351 einen großen Anteil hat an den zirkulierenden Coronaviren.