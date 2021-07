Noch vor kurzem waren 200 Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner ein ernsthaftes Problem. In England ist diese 7-Tages-Inzidenz jetzt aber schon auf 370 gestiegen. Doch anders als im Winter und Frühjahr wird das Gesundheitssystem nicht mehr überlastet. Grund dafür ist nach Ansicht von Wissenschaftlern vor allem die fortgeschrittene Impfkampagne im Vereinigten Königreich. Weil vor allem ältere Menschen und andere Hochriskikogruppen vollständig geimpft sind, müssen sie viel seltener im Krankenhaus behandelt werden, wenn sie trotzdem erkranken.

Christian Althaus, Schweizer Epidemiologe an der Universität Bern, glaubt, dass diese Zahl der Neueinweisungen in Krankenhäusern künftig ein besseres Bild über den Stand der Pandemie liefert. "Zu einem gewissen Zeitpunkt wird die Inzidenz relativ hoch sein. Es ist noch schwierig abzuschätzen, wie hoch die Belastung des Gesundheitssystems wird. Aber ein Hinweis sind die Hospitalisierungen", sagt er.

Für Deutschland sehen Wissenschaftler aber einige Besonderheiten. So weist etwa Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin, darauf hin, dass hier im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarländern etwa doppelt so viele Patienten mit einer Covid-19 stationär aufgenommen werden, die zuvor in die Notaufnahme gekommen sind. Grund dafür seien das Abrechnungssystem und auch der Dienstplan der Fachärzte an den Kliniken. Dadurch werde das System etwas mehr belastet, als bei unseren Nachbarn.