Die Schlussfolgerung: Kontaktnachverfolgung und Testen sind entscheidend. Wird die Kapazität überschritten, kommt es zum superexponentiellen Wachstum. Das bedeutet, es entstehen Bereiche in der Gesellschaft, in denen sich das Virus unkontrolliert ausbreitet. Damit verdoppelt sich nicht nur die Zahl der Fälle in einem bestimmten Zeitraum – das ist exponentielles Wachstum, sondern der Verdopplungszeitraum wird auch immer kleiner, die Geschwindigkeit nimmt also selbst exponentiell zu – das bedeutet superexponentiell. In der Realität werde diese Effekt oft übersehen, schreiben die Forscher in der Studie, da bei Überschreitung der Testkapazität die Zahl der Tests definitionsgemäß zu gering sei.