Beim Blick auf die Karte mit den aktuellen Corona-Fällen in Mitteldeutschland fällt immer wieder auf: Die Städte stehen meist etwas besser da als das Umland. In Dresden gibt es Anfang Mai etwa 145 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche, in der sächsischen Schweiz sind es dagegen 222 neue Ansteckungen. Halle zählt eine 7-Tages-Inzidenz von 144, im umgebenden Saalekreis sind es dagegen 200. Weimar liegt bei 120, das Weimarer Land dagegen bei 198. Wie kommt es zu diesen Unterschieden? Warum steckt sich auf dem Land offenbar ein größerer Teil der Bevölkerung an, wo doch die Menschen in den Städten viel dichter beieinander leben?