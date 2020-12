Es war ein Moment, auf den die Welt ungeduldig gewartet hat: In Großbritannien sind die ersten Menschen gegen Covid-19 geimpft worden. Sie haben den von BioNTech und Pfizer entwickelten mRNA-Impfstoff verabreicht bekommen. Damit ist gewissermaßen der Startschuss gefallen für die weltweiten Impfungen gegen das Coronavirus. Die Hoffnung vieler Menschen: Mit der Impfung wird die Pandemie beendet und wir können wieder zu einer Normalität ohne Abstand und Masken kommen. Aber womöglich haben sie sich da etwas zu früh gefreut. Denn eine Frage ist noch offen: Verhindert die Impfung auch die Ausbreitung des Virus?

Geimpfte Superspreader?

Ist es also möglich, dass Menschen, die geimpft sind, selbst nicht erkranken, das Virus aber trotzdem an Personen weitergeben können, die nicht geimpft sind? Können sie also zu so etwas wie stillen Spreadern werden, weil sie trotzdem infektiös sind? Die Antwort lautet: Wir wissen es noch nicht. Fachleute warnen deshalb explizit davor, die Impfung überzubewerten. Auch danach muss sich zunächst weiter an die geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln gehalten werden, um die Pandemie weiter einzudämmen.

Im schlimmsten Fall laufen Menschen herum und fühlen sich gut, geben aber überall Viren ab. Dr Stephen Griffin, University of Leeds

Der renommierte Medizin-Professor der University of Washington, Larry Corey, schreibt etwa in einem Blog-Artikel, dass die klinischen Studien der mRNA-Impfstoffe darauf ausgelegt seien, zu untersuchen, ob sie eine schwere Krankheit verhindern und nicht darauf, herauszufinden, ob sie das Virus überhaupt noch bekommen können.

Ohne Maske wird es auch nach der Impfung nicht gehen. Bildrechte: imago images/onw-images Wenn das jedoch so wäre, schreibt Corey, dann wäre das ein echtes Problem, da das ein idealer Zustand für das Virus wäre sich zu verbreiten. "Für etwas, dessen Ziel es ist, sich zu replizieren und zu überleben, ist es eine großartige Strategie jemanden zu infizieren, ohne dass er es weiß", so der Mediziner. Das HI-Virus sei ein Meister dieses Ansatzes – nur dass sich Sars-CoV-2 wesentlich einfacher verbreiten kann als HIV. Bis wir also mehr darüber wissen, wird das Tragen von Masken unumgänglich sein, schlussfolgert Corey. Mathematische Modelle hätten nämlich gezeigt, dass es im Fall der asymptomatischen Infektiosität nach der Impfung zu noch viel mehr Corona-Infektionen kommen könnte als bisher. Ein solches Szenario sei insbesondere aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen sich nicht impfen lassen wollen oder können, besorgniserregend.

Moderna: Ergebnisse nicht überinterpretieren

Auch der Chief Medical Officer eines der aussichtsreichsten Impfstoff-Entwickler hat sich zur Frage der Virus-Verbreitung geäußert: Dr. Tal Zaks vom Biotechnologieunternehmen Moderna. Er erläuterte in einem Interview bei AXIOS on HBO im US-Fernsehen, dass in den klinischen Studien ausschließlich getestet werde, ob der Impfstoff eine Erkrankung bei den Geimpften verhindern bzw. stark abmildern kann. Was sie jedoch nicht getestet haben: Ob Geimpfte das Virus noch asymptomatisch in sich tragen und an Ungeimpfte weitergeben können, so Zaks.

Ich denke, wir müssen bei der Impfung vorsichtig sein, um die Ergebnisse nicht zu überinterpretieren. Wenn wir mit dem Einsatz dieses Impfstoffs beginnen, werden wir nicht genügend konkrete Daten haben, um zu beweisen, dass er die Übertragung verringert. Dr. Tal Zaks, Moderna