Die Eltern begründeten ihre Falschangaben zum einen damit, dass sie zur Arbeit gehen mussten, zum anderen damit, dass sie selbst über die Gesundheitsvorsorge für ihr Kind entscheiden und dies nicht Behörden überlassen wollten. Demnach gaben 60 Prozent der Befragten an, dass sie andere über den Impfstatus der Kinder täuschten, wenn sie wollten, dass der Nachwuchs an bestimmten Aktivitäten teilnehmen konnte, zu der nur Geimpfte Zugang hatten.

Konkret sagten 50 Prozent der Befragten, sie hätten die Covid-19-Infektion ihrer Kinder verschwiegen oder öffentliche Gesundheitsempfehlungen ignoriert, weil sie selbst über das Wohlergehen ihres Nachwuchses bestimmen wollten. 43 Prozent der Befragten logen über den Gesundheitszustand der Kinder, weil sie wollten, dass diese zur Schule gehen konnten. 35 Prozent der Eltern verschwiegen die Erkrankung der Kinder aus Geldnot, weil sie sich keinen Arbeitsausfall leisten konnten, wenn sie Zuhause ihre Kinder betreut hätten.

Schwierige Entscheidungen, sagt Studienhauptautorin Dr. Angela Fagerlin und beschreibt das moralische Dilemma der Eltern: Einerseits die Besorgnis um das schulische Wohlergehen der eigenen Kinder, andererseits nahmen sie so in Kauf, dass dadurch andere Kinder der Covid-Ansteckungsgefahr ausgesetzt waren: "Es ist schwierig, weil das, was man für das eigene Kind für das Beste hält, nicht unbedingt das Beste für die anderen Kinder im Klassenzimmer ist."

Auch beim Impfen logen manche Eltern und gaben das Alter ihres Kindes falsch an. Fagerlin beschreibt deren Beweggründe so: "Eltern dachten vielleicht, dass es eine gute Sache sei, das Alter ihres Kindes zu verheimlichen, weil es ihnen helfen würde, gesund zu bleiben und sich vor dem Virus und vielleicht auch andere in ihrer Umgebung zu schützen. Allerdings gab es bei der Impfung nicht grundlos ein Mindestalter. Der Impfstoff war für kleinere Kinder noch nicht getestet worden, und es war nicht klar, ob er für sie sicher oder wirksam wäre." Die Studie spiegelt nicht die demografische Zusammensetzung der USA wider, 70 Prozent der Befragten waren Frauen.

Forscherin und Studienautorin Dr. Andrea Gurmankin Levy vermutet, dass die 26 Prozent der Menschen, die über den Gesundheitszustand ihrer Kinder logen, eine Mindestmenge darstellt und die wahre Anzahl noch höher liegt. Damit Eltern sich in Situationen wie einer schweren Pandemie nicht gezwungen sähen, so zu handeln, müsse es bessere Unterstützungsmechanismen für Eltern geben, sagt die Forscherin.