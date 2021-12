Viel können Wissenschaftler noch nicht sagen über die neueste besorgniserregende Mutation des SARS-Coronavirus-2. Aber neue Daten aus Südafrika erhärten nun den Verdacht, dass die Variante die schützende Immunität nach einer durchgemachten Infektion offenbar teilweise überwinden kann. Und erste Daten aus dem Vereinigten Königreich (UK) deuten an, dass das wahrscheinlich auch für die Impfung gilt.

Omikron kann Immunität überwinden

In einer noch nicht begutachteten Studie analysieren südafrikanische Forscher Daten von insgesamt 2,8 Millionen Menschen, die sich seit März 2020 mit dem Virus infiziert haben. Und die zeigen: Obwohl bereits die Varianten Beta, Delta und Gamma Mutationen besaßen, die den Erregern erlaubten, eine Immunität mindestens teilweise zu überwinden, war das Risiko einer Reinfektion bei allen bisherigen Ansteckungswellen in dem Land immer wesentlich geringer, als das Risiko, zum ersten Mal an Covid-19 zu erkranken. Doch das hat sich mit dem Auftauchen von Omikron offenbar geändert.

Insgesamt zählen die Statistiker in Südafrika inzwischen rund 35.700 Zweitinfektionen, 332 Fälle, in denen Menschen drei Mal und einen Fall, in dem eine Person inzwischen sogar vier Mal an Corona erkrankt ist. Diese Neuinfektionen haben im Kontext der jetzt steil ansteigenden Omegawelle offenbar deutlich zugenommen.