Wie Forscher der Uni Glasgow jetzt im "Journal of Infectious Diseases" berichten, aktivieren die Erkältungsviren ein bestimmtes System der angeborenen Immunantwort beim Menschen. Und ist dieses System aktiv – wir bemerken es durch den angesprochenen Schnupfen und die Halsschmerzen – dann kann es auch eine Infektion mit dem Sars-Coronavirus-2 verhindern. Kurz: Wer gerade eine Rhinovirus-Erkältung hat, kann sich in dieser Zeit weniger mit Covid-19 infizieren.

Rhinoviren gehören zu den kleinsten Viren, die Menschen angreifen können. Sie haben keine extra Hülle aus kleinen Fettpartikeln. Stattdessen bestehen sie nur aus wenigen Eiweißen. Damit können sie einerseits ihre kugelförmige Struktur bilden, andererseits auch die als RNA abgespeicherte Erbinformation im Inneren festhalten. Weil sie so häufig mutieren, ist es praktisch unmöglich, immun gegen Rhinoviren zu werden. Man kann im Leben praktisch unendlich oft an ihnen erkranken. Das hat nun möglicherweise einen Vorteil.

Die Viren befallen vor allem die Zellen der Schleimhäute in den oberen Atemwegen, genau wie das Sars-Coronavirus-2, wenn es zu Beginn einer Covid-19 in den menschlichen Körper gelangt. Die schottischen Forscher führten mehrere Experimente in Kulturen mit Schleimhautzellen durch, bei denen sie die Zellen zunächst mit dem einen Virustyp und dann mit dem anderen infizierten. In allen Fällen zeigte sich: Das Wachstum von Sars-CoV-2 war deutlich gehemmt, solange sich auch die Erkältungsviren in den Zellen befanden. Umgekehrt konnte das Coronavirus die Vermehrung der Erkältungsviren jedoch nicht bremsen.