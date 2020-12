Der CUBE ist ein kleiner Würfel mit großem Potenzial. Er steht an der vielbefahrenen Ampelkreuzung B 101/Straße der Einheit in Annaberg-Buchholz und soll dafür sorgen, dass die Luft der Erzgebirgsstadt sauberer wird. Machbar ist das durch den innovativen Aufbau des Würfels, gepaart mit seiner Beschichtung.

Was von weitem wie ein Designobjekt aussieht, ist eigentlich ein Katalysatorträgerkörper, der einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten soll. Entwickelt wurde er von der Firma RGenauIndustries im sächsischen Meerane. Der Würfel ist mit Titanoxid beschichtet. Es handelt sich dabei um eine weiße Silicat-Fassadenfarbe, die sonst für Gebäude genutzt wird. Diese ist in der Lage, Schadstoffe aus der Umgebungsluft zu absorbieren. Sie werden dann mittels Photokatalyse, also einer chemischen Reaktion, die durch Licht ausgelöst wird, in andere Stoffe umgewandelt. So zum Beispiel werden Stickoxide zu Nitraten abgebaut. Gereinigt wird der Würfel durch die Regenfälle. Sie waschen die übriggebliebenen Schadstoffe ab, die dann wiederum in einem Filter landen.