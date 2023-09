Die Abkürzung HFC kennt man in Halle bislang nur aus dem Sport. Jetzt steht es auch für die hochkarätig besetzte internationale Konferenz: "Human Factor in Cybercrime". Dutzende Cybercrime-Forschende haben in Halle ihre neuesten Erkenntnisse ausgetauscht. Der legendäre E-Mail-Betrugsversuchs des Prinzen aus Nigeria spielt aber schon lange keine Rolle mehr.

Professor Rutger Leuckfeldt: "Cybercrime wird gewalttätiger." Bildrechte: Rutger Leuckfeldt Cyberkriminelle heute sind so verschiedene klassische Kriminelle, sagt Professor Rutger Leuckfeldt, Mitorganisator der HFC-Konferenz. Der Niederländer ist Professor an der Universität Leiden, forscht zu Cybercrime in Den Haag und leitet das niederländische Zentrum für Expertise in Cyber-Sicherheit. Leuckfeldt erforscht Netzwerke organisierter Kriminalität und wie sie Hacker anwerben. Dort verändere sich gerade etwas, sagt er. "Bislang dachten wir, Cybercrime ist weit von Gewalt entfernt. Aber durch die Verflechtung mit traditioneller Kriminalität erkennt man, dass sie auch die gewalttätigere Kultur übernimmt." Er sehe eine Verflechtung von Drogenkriminalität, Prostitution, Betrug und Phishing. Cybercrime wird härter.

Traditionelle Kriminelle lösen Probleme für Cyberkriminelle und umgekehrt

Gewalttätige Cyberkriminellen seien zwar noch nicht weit verbreitet, aber Leuckfeldt kennt einige Beispiele aus den Niederlanden. Daraus schließt er, dass es entsprechende Fälle auch in Deutschland gibt. "Ich habe in einem meiner Fälle Beweise dafür gesehen, dass die Hell's Angel beispielsweise an der Geldwäsche für Phishing-Netzwerke beteiligt war." Für ihn ist das ein klassisches Beispiel, wie Kriminalität funktioniert: Wenn Cyberkriminelle Geld von Unternehmen oder Privatpersonen erpresst haben, müssen sie dieses Geld waschen und arbeiten mit traditionellen Kriminellen zusammen, die dieses Wissen haben.

Was ist Phishing Als Phishing werden Betrugsversuche bezeichnet, mit denen Kriminelle ihre Opfer dazu bringen wollen, zum Beispiel ihre Zugangsdaten zum Online-Banking preiszugeben. Sie versuchen die Opfer per E-Mail oder per Anruf auf gefälschte Webseiten zu bringen und greifen so die Zugangsdaten ab. Ziel kann es sein, Konten zu plündern oder Online-Bestellungen im Namen der Opfer aufzugeben.

Für das niederländische Justizministerium hat Leuckfeldt eine Studie erstellt, mit der er anhand von polizeilichen Ermittlungen herausfinden sollte, ob die organisierte Kriminalität aus dem Drogenhandel mit Hackern zusammenarbeitet. "Das tut sie", sagt Leuckfeldt, "zwar nicht im großen Maßstab, aber sie experimentieren definitiv damit." Wenn Drogenringe beispielsweise sicherstellen wollen, dass ihre Container nicht im Hafen kontrolliert werden, könnten sie wie bisher Beschäftigten dort Gewalt androhen. "Wenn sie aber mit Hilfe von Hackern auf die Systeme des Hafens zugreifen können, können sie auch so dafür sorgen, dass ihre Drogenlieferungen nicht entdeckt werden."

Cybercrimeforschung: eine übersichtliche Wissenschaft

Dr. Patrick Voss-de Haan leitet beim Bundeskriminalamt das Referat Cybercrimeforschung, Zentraler Wissenschaftlicher Dienst und Forschungskoordination Bildrechte: MDR/Marcel Roth Bei der HFC in Halle war auch Dr. Patrick Voss-de Haan dabei. Er leitet das Referat für Cybercrimeforschung beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Voss-de Haan sagt: "Je besser wir Cyberkriminelle verstehen, desto mehr können wir uns darauf einstellen, desto besser ist es möglich, sie zu verfolgen, Verbrechen aufzuklären und den Opfern zu helfen." Er meint aber auch, Cybercrimeforschung habe in der Wissenschaft noch nicht den Stellenwert errungen, der ihr gebühre.

Cybercrimeforschende müssten sich quasi in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen auskennen: "Natürlich in der Kriminologie, also der Wissenschaft von Verbrechen und Verbrechensbekämpfung, aber auch in sozialwissenschaftlichen Disziplinen wie Psychologie, Jura aber auch Medizin", so Voss-de Haan. Deswegen sei die Zahl der echten Cybercrimeforschenden überschaubar: "Sie können die Spitzenleute in der Welt im Grunde in einem kleinen Saal unterbringen wie das in Halle der Fall war."

Die Konferenz "Human Factor in Cybercrime" Jerusalem, Montreal, Amsterdam und in diesem Jahr Halle. "Human Factor in Cybercrime" – abgekürzt HFC – der menschliche Faktor der Cyberkriminalität – ist eine dreitägige Konferenz, die in Halle stattfand. Unterstützt von der Cyberagentur des Bundes, die nach der Konferenz eine eigene zweitägige Veranstaltung organisiert hat. Bei der HFC waren fast 60 Cyber-Forschende und Kriminologen in Halle. Sie kamen aus Kanada, den USA, Großbritannien, Australien und aus mehreren europäischen Ländern. Mit dabei waren auch Vertreter des Bundeskriminalamtes, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und Staatsanwälte. In mehr als 30 Vorträgen ging es zum Beispiel darum, warum Menschen Cyberkriminelle werden und was das für die Polizeiarbeit bedeutet.

Der Branchenverband BITKOM hat vor kurzem errechnen lassen, welchen Schaden Cyberkriminelle durch Datendiebstahl, Spionage oder IT-Sabotage allein in der deutschen Wirtschaft anrichten. Es waren 2022 mehr als 200 Milliarden Euro.