Während die Forschung an steuerbaren Cyborg-Insekten also kein Novum ist, gelang dem Forschungsteam um Kenjiro Fukada vom Riken Cluster for Pioneering Research (CPR) nun ein Durchbruch, was die Energieversorgung der Tiere angeht. Damit Cyborg-Insekten praktikabel eingesetzt werden können, muss es möglich sein, sie für einen langen Zeitraum fernzusteuern. Wenn ihren Steuerungselementen nämlich unterwegs der Saft ausgeht, übernehmen die Tiere wieder selbst die Kontrolle über ihren Körper – und das muss natürlich verhindert werden.