Mit seiner NGO setzt sich Daniel Kish weltweit dafür ein, anderen Blinden die Echoortung beizubringen, um ihre Selbstbestimmung zu stärken und Vorurteile abzubauen. Denn die stünden den Blinden oft im Weg, wenn sie versuchten selbstständig zu sein, so Kish. Er selbst hat die Technik in über 50 Jahren perfektioniert. Fahrradfahren, Basketballspielen und sogar ein 360 Grad-Blick sind kein Problem. Und auch seine (ehemaligen) Schülerinnen und Schüler entwickeln beinahe übermenschliche Fähigkeiten: Einer hält beispielweise den Weltrekord im blinden Hindernis-Parcours-Fahren, ein anderer hat als erster Blinder den Mount Everest bestiegen.

Einer meiner Schüler sagte, dass es ein bisschen so ist, wie einen Röntgenblick zu haben, weil er durch Wände hören kann. Er hat viel detaillierter gelernt zu hören, was in seiner Umgebung los ist, nicht nur durch Echoortung. Wenn du ein geübter Echoorter bist, bist du ein viel besserer Zuhörer. Du hörst Dinge viel leichter und du hörst Dinge, die weiter weg liegen.

Unter anderem Forschende der kanadischen Universität Western Ontario und der amerikanischen Georgetown Universität haben herausgefunden, dass die Tatsache, das Blinde und speziell Echoorter besser hören, nicht einfach nur ein Lerneffekt oder ein Resultat besserer Konzentration ist. Tatsächlich passt sich das Gehirn bei Blinden wie Daniel Kish und Ann-Kathrin Modest den Bedingungen an und programmiert sich selbstständig um. So nutzen sie auch weiterhin den visuellen Cortex – eine der leistungsfähigsten Regionen im Gehirn, die eigentlich die Informationen verarbeitet, die unsere Augen aufnehmen. Nur wird in ihrem Fall das Hirnareal umfunktioniert und zwar so, dass es interpretieren kann, was die Ohren und der Tastsinn wahrnehmen.