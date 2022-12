Zu faul zum Sport? Eventuell gibt es dafür jetzt eine biologische Erklärung. Denn eine Forschungsgruppe aus den USA hat einen Zusammenhang zwischen dem Mikrobiom im Darm, der körperlichen Leistungsfähigkeit und auch der Lust auf letztere entdeckt. Zwar handelt es sich um eine Studie an Mäusen. Es ist aber ganz und gar nicht ausgeschlossen, dass es sich beim Menschen ähnlich oder gar genauso verhält.

Eigentlich wollten die Wissenschaftler von der University of Pennsylvania nur beweisen, dass Darmbakterien die Leistung bei körperlicher Aktivität beeinflussen, wie schon andere Studien mit Mäusen und auch mit Spitzensportlern gezeigt hatten. Aber dann kam plötzlich die Frage auf, ob Bakterien nicht auch für das bekannte Glücksgefühl verantwortlich sein könnten, das vor allem Ausdauersportler während oder nach der großen Anstrengung verspüren. Die Frage war also: Ist vielleicht ein bestimmtes Mikrobiom für die Lust am Laufen verantwortlich?