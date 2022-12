Die lange Antwort ist natürlich etwas komplexer. In der ersten Studie untersuchten Jos Bosch, Anja Lok, Susanne de Rooij und Kollegen das Mikrobiom von 3.211 Menschen aus sechs unterschiedlichen ethnischen Gruppen, die alle in Amsterdam leben. Interessant war das für die Forschenden, weil sowohl das Mikrobiom, also alle auf und im Menschen lebenden Mikroorganismen, und auch die Ausprägung depressiver Symptome in verschiedenen ethnischen Gruppen stark variieren. Nach Auswertung aller Daten stellten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen fest, dass es eine mikrobielle Signatur gibt, die auf depressive Symptome hinweist. Diese Signatur veränderte sich über die untersuchten ethnischen Gruppen weitgehend nicht.