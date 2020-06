Wer bei Serotonin an Schokolade denkt oder an Glücksgefühle, denkt richtig - aber zu kurz. Der chemische Botenstoff kann noch viel mehr und zwar da, wo er hergestellt wird, im Darm. Das jedenfalls belegt eine Studie, die im Fachjournal "Cell Host & Microbe" veröffentlicht wurde. In dieser Forschungsarbeit wurde der Frage nachgegangen, wie das im Darm produzierte Serotonin auf gefährliche, krankmachende Bakterien wie zum Beispiel E. coli im Magen-Darm-Trakt wirkt.

Was ist Escherichia coli? Die Bakterien werden meist kurz E.Coli genannt. Gemeint ist damit eine Gruppe von Bakterien, von denen einige unseren Darm besiedeln. Infektionen mit E. coli verursachen zum Beispiel Durchfall, Bauchschmerzen und bei Frauen oft Blasenentzündungen. Wo "holt" man sich Infektionen mit E. coli? Aus Lebensmitteln, die mit E. coli verschmutzt sind, von Tieren, die damit infiziert sind. Oder wenn wir infiziertes Wasser schlucken, zum Beispiel aus Teichen, Seen, Flüssen oder Wasserbecken.

In Versuchen mit genetisch veränderten Mäusen untersuchte das Forschungsteam das Verhalten eines ähnlichen Bakteriums, des Citrobacter rodentium. Auch hier ging es um die Frage: Was passiert, wenn es auf Serotonin trifft? Die Antwort: Je nach genetischer Anlage produzierten die Mäuse zu viel oder zu wenig Serotonin. Entsprechend veränderte sich das Infektionsbild durch Citrobacter rodentium. Bei Serotonin-überproduzierenden Mäuse wurden weniger Bakterien nachgewiesen und Erkrankungen waren seltener. Die Mäuse dagegen, die Serotonin unterproduzierten, erkrankten, wenn sie dem Bakterium ausgesetzt wurden, und starben auch häufig an ihrer Krankheit. Die Behandlung von Mäusen mit Fluoxetin, bekannt unter dem Markennamen Prozac, zur Erhöhung des Serotoninspiegels, verhinderte, dass sie krank wurden, wenn sie C. rodentium ausgesetzt wurden.