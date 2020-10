Eine schlechte Darmflora kann viele negative Folgen für die Gesundheit haben: Allergien, Asthma und andere Autoimmunerkrankungen werden wahrscheinlicher. Daher ist ein ernstes Problem, was aktuelle Studien zeigen : Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, haben eine deutlich ärmere Darmflora als Babys, die vaginal geboren wurden. Offenbar bringt die Berührung mit dem Vaginalsekret eine Erstbesiedlung des kindlichen Darms.

Forscher aus Finnland und den Niederlanden wollten diesen Nachteil ausgleichen und haben ein Experiment mit sieben neugeborenen Kaiserschnittkindern gemacht. Wie das Team im Magazin "Cell" berichtet, entnahmen sie den Müttern drei Wochen vor der Geburt Darmbakterien. Die Proben wurden dabei gründlich auf Krankheitserreger gecheckt. Diese Mikroben wurden nach der Entbindung der Kinder mit Muttermilch gemischt und den Babys verabreicht. Laut der Studie entwickelten die Kinder so eine Darmflora, die mit der von vaginal geborenen Kindern vergleichbar war.

Andere Experimente hatten zuvor bereits versucht, Kaiserschnittkinder mit Vaginalsekret einzureiben. Dazu und zu den neuen Ergebnissen sagt die Infektiologin Maria Vehreschild von Frankfurter Uniklinik: "Eine ähnliche Studie wurde bereits in der Vergangenheit durchgeführt. Dabei waren die Neugeborenen mit Vaginalsekret der Mütter eingerieben worden. Diese Methode ist im Vergleich aber nicht ganz so effektiv, wie der in der aktuellen Studie verwendete Ansatz."