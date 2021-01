Psychologie Darum wollen wir keine Insekten essen

Das deckt sich mit den Erfahrungen des Autors dieser Zeilen. Denn als ich vor Weihnachten in Leipzig auf die Suche nach essbaren Insekten ging, entwickelte sich dies zu einer wahren Odyssee. Zuerst wandte ich mich an den "Kaufland" in Leipzig-Reudnitz, da ich gehört hatte, dass nun auch diese große Supermarkt-Kette die Tierchen verkaufen solle. Doch die Mitarbeiter im Markt hatten davon noch nicht einmal gehört und an der Information hieß es, dass die essbaren Insekten wieder aus dem Sortiment genommen wurden, wegen zu geringer Nachfrage.



Also fuhr ich weiter zum "Konsum" im Zentrum. Eine sichere Sache, dachte ich, da ich dort schon mehrmals essbare Insekten in den markanten Reagenzgläsern erworben hatte. Zudem verkaufte die regionale Kette schon länger Insekten und hatte damit auch mal geworben. Aber auch in dieser Filiale wurden die Proteinspeicher 2020 aus dem Sortiment genommen, ich wurde jedoch nochmal weitergeschickt zu einer Filiale auf der Karl-Liebknecht-Straße, wo ich mein Glück versuchen sollte. Dort erklärte mit der Leiter, dass ich weder bei ihm noch in einer Filiale Insekten bekommen würde, da sie sich einfach zu schlecht verkauft hätten. Was ist da los?