Dieses Muster kam zu oft vor, als dass es ein bloßer Zufall sein konnte, erklärt der Studienautor Andrea Sommese gegenüber "Science". Also forschten die Experten weiter. Herausgekommen ist dabei eine neue Studie, die im Fachmagazin "Animal Cognition" veröffentlicht wurde. Das Ergebnis: Wenn die begabten Hunde ein Spielzeug wiederfinden sollten, legten sie in 43 Prozent der Fälle vorher ihren Kopf schräg. Bei den weniger talentierten passierte das nur in zwei Prozent alle Fälle.



Auf die Fähigkeit, das richtige Spielzeug zu finden, hatte die Schräglage dabei gar keinen Einfluss – die Wahrscheinlichkeit dafür war genauso hoch, wie wenn die Tiere ihren Kopf nicht neigten. Wie bei den Menschen zeigte sich allerdings, dass auch Hunde eine bevorzugte Seite haben. "Wenn ein Hund sich einmal nach links neigt, dann bleibt er auch dabei", so Sommese.