Um solche Aussagen treffen zu können, braucht man jede Menge Daten. Und die lieferte der ESA-Sternkartierungssatellit Gaia. Nicht ohne Stolz sprechen die ESA-Verantwortlichen daher von einer "Revolution". "Mit Gaia haben wir zum ersten Mal eine große Datenmenge über eine große Anzahl von Sternen, deren Bewegung so genau gemessen wird, dass wir versuchen können, die Bewegungen der Galaxie im großen Maßstab zu verstehen und ihre Entstehungsgeschichte zu modellieren", so der stellvertretende Gaia-Projektwissenschaftler der ESA, Jos de Bruijne.

Gaia erlaubt es seit 2014, die Milchstraße, in 3D abzubilden. Dazu werden die Positionen von mehr als einer Milliarde Sternen am Himmel genau bestimmt und ihre Entfernung geschätzt. Das Teleskop misst auch die Geschwindigkeiten, mit denen sich einzelne Sterne am Himmel bewegen. Das ermöglicht es, die Positionen in der Zukunft un der Vergangenheit darzustellen, so die ESA.