"Der kann keiner Fliege etwas zuleide tun", lautet ein Sprichwort, mit dem man ausgesprochen friedliche Zeitgenossen beschreibt. Die Rolle der Fliege in diesem Sprachbild ist klar: Vielleicht ist ihr Summen nervig, aber wehren kann sie sich nicht. Fliegen gelten als noch harmloser, als selbst die friedfertigsten Menschen. Diese landläufige Vorstellung der Spezies Fliege ist allerdings nicht in allen Fällen wahr. Darauf macht eine neue Studie Leipziger Wissenschaftler aufmerksam, an der auch britische, australische und französische Forscher mitgewirkt haben.