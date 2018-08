Auch Gase können Wolken bilden

Unklar ist auch, welche Teilchen an der Wolkenbildung beteiligt sind. Vor wenigen Jahren fanden Forscher heraus: Nicht nur feste Teilchen, auch Gase können Wolken bilden. Vorher war das kein Thema und wurde in Wettermodellen nicht beachtet. Nun war klar: Wälder sind regelrechte Wolkenmaschinen. Sie emittieren tonnenweise Gase, die durch chemische Prozesse später auch zu Wolken-Kondensationskeimen werden. Meteorologe Johannes Mülmenstädt von der Leipziger Universität machte ebenfalls eine interessante Entdeckung. Vor ziemlich genau zwei Jahren erklärt er in einer Studie:

Über Land, außerhalb der Tropen, entsteht sämtlicher Niederschlag aus Eiswolken. Johannes Mülmenstädt, Uni Leipzig

Über dem Festland regnet es also aus Eiswolken, über dem Wasser aus Flüssigwasserwolken. Doch was bringt das für die Wettervorhersage? Die Forscher wissen: Eiswolken brauchen länger, bis es aus ihnen regnet als Wasserwolken. Eiskugeln können außerdem größer werden als Wassertropfen. Aber wann gibt es den Impuls zum Abregnen? Und wo ist die Wolke dann? Es gibt jede Menge offene Fragen, sagt TROPOS-Forscher Frank Stratmann. Und dann gibt es auch noch die Dynamik in einer Wolke. Der nächste unberechenbare Prozess.

Das merkt man wenn man im Flugzeug sitzt und durchgeschüttelt wird. Und welche Auswirkungen die Dynamik hat, ist auch noch nicht quantitativ wirklich verstanden und auch nicht qualitativ. Frank Stratmann, TROPOS Leipzig