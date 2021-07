Die Forscher um Ali Ellebedy von der Washington University in St. Louis hatten Blutroben und Lymphknoten von 14 Patienten untersucht. In den Lymphknoten befinden sich Keimzentren, in denen die B-Gedächtniszellen gebildet werden, also die Struktur, die ein feindliches Virus noch lange Jahre nach einem Kontakt wiedererkennen und eine rasche Abwehrreaktion einleiten können soll. Diese Keimzentren zeigten noch 15 Wochen nach der ersten Impfdosis eine starke Aktivität, viel länger, als sonst üblich. "Dass die Reaktionen beinahe vier Monate nach der Impfung anhalten, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen", sagte Ellebedy der NYT.