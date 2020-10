Störendes Licht an der Sternwarte Kassel-Calden

Licht ist auch für die Sternwarte in Calden - einer Gemeinde im nordhessischen Landkreis Kassel - ein nicht unbedeutendes Thema gewesen. Rund 40 Jahre lang haben sich Fans der Astronomie und Forscher in der Sternwarte am Stadtrand von Kassel zum Beobachten des Nachthimmels getroffen.

Die ehemalige Sternwarte in Calden im Landkreis Kassel. Bildrechte: SFN Kassel

Allerdings stand der Sternwarten-Leiter Bernd Holstein vor einem Problem: Der kleine Flugplatz in der Nähe wurde zum Regionalflughafen ausgebaut. Seit 2013 leuchten dort eine Start- und Landebahn sowie ein Haupttower - rund 120 Meter von der Sternwarte entfernt.

Sternwarte zieht von Calden nach Kassel

Für die Sternwarte in Kassel hatte sich nur eine Lösung geboten: Der Umzug in die Stadt. Dort entstand in Zusammenarbeit mit der örtlichen Uni eine neue Sternwarte, die für interessierte Jugendliche auch leichter zu erreichen ist.

Wegen des Hell-Dunkel-Hell-Dunkel durch das Licht des Flughafen-Towers war für uns klar, dass wir die Sternwarte aufgeben mussten. Bernd Holstein, Sternwarten-Leiter

In der Stadt selbst ist die Lichtverschmutzung zwar nicht so gering wie früher in Calden, das konstante Licht lässt sich aber gut herausfiltern, erklärt der Sternwarten-Leiter Bernd Holter. Das Thema Lichtverschmutzung ist für die Kasseler aber nicht vom Tisch. Mittlerweile haben sie eine eigene Schüler-Forschungsgruppe, die mit Messgeräten durch den Landkreis zieht. Auch eine Teilnahme des Projekts bei "Jugend forscht" ist nicht ausgeschlossen.

Beobachtungsplattform der neuen Sternwarte in Kassel. Bildrechte: SFN Kassel

Kassel und Rhön arbeiten zusammen gegen Lichtverschmutzung

Von dem Engagement in der Rhön profitiert der Landkreis Kassel übrigens auch. Sabine Frank hat mit dem Kreis eine gemeinsame Broschüre erstellt. Diese informiert über eine Beleuchtung, die Lichtverschmutzung möglichst gering hält - damit Sternenfreunde weiter die Nacht beobachten und Tiere unbeschwert neben dem Menschen in der Natur leben können.

