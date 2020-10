Top-10 Familie Ehe, kein Kita-Platz und Scheidung?

Betreuungsquote: Verliebt, verlobt, verheiratet - eine Kinderbetreuung für den Nachwuchs muss her. In manchen Orten ist das gar nicht so einfach. Auffallend ist, dass besonders in kreisfreien Städten die Betreuungsquoten deutlich unter 100 Prozent liegen. Die zehn Kreise mit der niedrigsten Betreuungsquote bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren liegen zudem alle in den alten Bundesländern. An der Spitze stehen Bremerhaven und Delmenhorst. In der niedersächsischen kreisfreien Stadt wird der Anspruch auf einen Betreuungsplatz besonders häufig nicht erfüllt. So berichtete der Weser-Kurier zuletzt, dass knapp 800 Kinder auf der Warteliste für einen Kita-Platz standen, obwohl die Stadt in den Ausbau von Betreuungsplätzen investiert.