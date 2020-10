Energieverbrauch: Auch beim Energieverbrauch liegen die mitteldeutschen Kreise vorne - zumindest, wenn es um den gewerblichen und industriellen Energieverbrauch geht. Kein Wunder, liegt das "Chemiedreieck" doch genau hier. So zum Beispiel die Buna-Werke in Schkopau und die diversen Chemiewerke in Leuna (Saalekreis). Im Landkreis Leipzig, genauer gesagt in Böhlen-Lippendorf, befindet sich der größte Chemiestandort Sachsens. Auch wird hier Braunkohle abgebaut, die zur Stromproduktion beiträgt, aber eben auch Strom verbraucht. Und in Wittenberg ist der Agro-Chemie-Park großer Energieabnehmer, der mit seiner Energie aber auch Gewächshäuser beheizt und dort CO2 nutzt, um Tomaten wachsen zu lassen.