Top-10 Umweltschutz Hier werden Ressourcen geschont

Bahnhöfe: Wenn es um Umweltschutz geht, ist auch Mobilität ein wichtiges Thema, denn der Verkehr in Deutschland ist der drittgrößte CO2-Verursacher. Anstatt ins Auto zu steigen, also besser Zug fahren. Während einige Landkreise, insbesondere in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz, über viele gut ausgestattete Bahnhöfe verfügen, ist das in Mitteldeutschland nicht überall der Fall. So verfügt der Landkreis Börde, aber auch der Landkreis Erzgebirgskreis über keinen Bahnhof der Kategorie 1 bis 4. An diesen Bahnhöfen macht auch der Fernverkehr Halt oder es sind Verkehrsknotenpunkte im Regionalverkehr. Für Pendlerinnen und Pendler ist die Ausstattung der Bahnhöfe also essentiell. Hier ist also auch die Politik gefordert, den Nahverkehr zu verbessern.