Kooperation Uni Leipzig - MDR Wissen 30 Jahre deutsche Einheit - das Deutschland-Doppel zeigt, wo wir uns nah sind

Anlass des Deutschland-Doppels ist der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. In der Bundesrepublik Deutschland leben Menschen in 401 verschiedenen Landkreisen und kreisfreien Städten: von der Städteregion Aachen bis zum Landkreis Zwickau. Doch welche Gemeinsamkeiten gibt es im Leben der Menschen im niedersächsischen Landkreis Leer und in der Stadt Dessau-Roßlau? Wie sehr gleichen sich die Lebensbedingungen in der Stadt Kaiserslautern und des Landkreis Schmalkalden Meiningen?