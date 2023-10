Weltall und Tiefsee stecken voll unerforschter Rätsel. Weder All noch die Ozeane sind erschöpfend erforscht. Was werden die nächsten großen Erkenntnisse ans Licht geholt, und welche Bedeutung werden sie für die Menschheit haben? In dieser Showdebatte treten zwei hochkarätig besetzte Teams an, die für ihre Wissensgebiete begeistern wollen.