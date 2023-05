Im Begriff Dekarbonisierung versteckt sich das Wort carbon – also der Kohlenstoff. Dekarbonisierung bezeichnet also vereinfacht gesagt die Abkehr vom Kohlenstoff. Aber – gestatten Sie mir diesen Einschub – die Abkehr vom Kohlenstoff ist gar nicht möglich und auch nicht nötig. Ebenso wie die Verteufelung des Begriffes. Denn ohne Kohlenstoff gäbe es kein Leben. 90 Prozent aller Verbindungen sind Kohlenstoff-Verbindungen. Zum Beispiel CO2. Und auch dieses Kohlenstoffdioxid darf nicht per se verteufelt werden, denn schließlich ist es in vielen Bereichen unseres Lebens essentiell. Aber, dass wir Menschen es so weit gebracht haben, dass es ein erhebliches Zuviel an CO2 und anderen Treibhausgasen in unserer Atmosphäre gibt, ist natürlich tatsächlich ein großes Problem.



In diesem Sinne bedeutet Dekarbonisierung also, dass CO2-intensive Prozesse durch CO2-arme oder neutrale Prozesse ersetzt werden sollen. Das heißt zum Beispiel, den Strom aus Solar- oder Windenergie zu ziehen und in Häusern strombetriebene Wärmepumpen anstelle von Ölkesseln zu benutzen. Für eine erfolgreiche Dekarbonisierung müssten alle CO2-emittierenden Technologien ersetzt werden.