Meeresforschung Unterwasserlärm behindert Delfine bei der Jagd

Bei Lärm klappt's schlechter mit der Kommunikation. Das ist auch unter Wasser so. Dumm, wenn man als Delfin bei der Futtersuche zusammenarbeiten will und sich nicht verstehen kann weil der Mensch so viel Radau macht.