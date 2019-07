Ob Ventilatoren kühlen? Was für eine Frage. Klar! Aber die Antwort ist falsch. Ventilatoren kühlen nicht. Denn Ventilatoren können nur Wind erzeugen. Und durch Wind allein ändert sich erstmal nichts an den Temperaturen.

Und jetzt der Trick, mit dem Ventilatoren wirklich kühlen. In zahlreichen Lifehack- und DIY-Videos beschrieben. Dazu benötigen Sie den Ventilator, ein Handtuch, einen Stuhl und einen Wassereimer. Das Handtuch am Stuhl befestigen (Klammern oder Klebeband), so dass es unten im Wassereimer hängt. Ventilator auf Handtuch ausrichten, einschalten. Was passiert? Im Luftstorm verdunstet das Wasser, das aber aus dem Eimer nachgeliefert wird. Es entsteht Verdunstungskälte. Glückwunsch! Sie haben mit wenig Aufwand eine Klimaanlage gebaut.