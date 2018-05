Ventilatoren sind jedoch meist ortsgebunden, sind groß, hängen am Stromnetz, man kann sie selten einfach so mitnehmen. Deutsche Forscher des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben deshalb das System Ventilator auf eine Jacke übertragen, die sie 2013 präsentierten (siehe Youtube-Video). Luftkanäle in der Jacke sorgen für die schnellere Verdunstung des Schweißes und damit für Abkühlung. Dafür nutzten sie Lüfter, wie man sie aus Computer kennt. Für die Jacke hat sich bisher allerdings noch kein Hersteller gefunden. Ein japanischer Werkzeugbauer hat allerdings eine Ventilatorjacke auch in Deutschland im Angebot. Vielleicht inspiriert vom Ventilatorhemd, das bereits seit 2011 in Japan auf den Markt ist.